NCT, V von BTS und NewJeans sind international beliebt

Die Hanteo-Charts haben am 15. September die Top 30 in den USA, Japan und China veröffentlicht. Den Angaben zufolge befinden sich NCT, V und NewJeans jeweils auf Platz eins. BigData zu K-Pop werden gesammelt und in Echtzeit wird die Rangliste ermittelt.

In den USA sind also NCT mit „Golden Age“ in die Charts gekommen. Danach folgen gleich NewJeans mit „Get Up“ und Jihyo mit „Zone“ auf Platz drei.

In Japan sieht es wie folgt aus: Der Spitzenplatz geht an V von BTS mit „Layover“. Dann sind NewJeans mit „Get Up“ zu finden. Auf dem dritten Platz steht dann Jung Kook ebenfalls von BTS mit „Seven“.

In China sind NewJeans die absoluten Favoriten. Denn schon sieben Wochen in Folge besetzen die Sängerinnen den ersten Platz. Dann ist RIIZE mit „Get A Guitar” in den Charts zu finden. Auf Platz drei befindet sich Jung Kook mit „Seven“.