AB6IX haben erfolgreich Konzert in Bangkok absolviert

AB6IX haben am 16. September ihren Auftritt in Thailand erfolgreich beendet. Sie haben das Konzert mit den Songs „Resonance“, „SAVIOR“ und „ABSOLUTE“ begonnen. Nach diesen Liedern begrüßten sie die Anwesenden auf Thailändisch, was die Fans sehr begeisterte. Danach folgten weitere Hitsongs wie „BLOOM“, „CLOSE“, „Sugarcoat“ und viele weitere.

Die Stars sagten, dass sie nach einer langen Pause das Land wieder besuchen würden und seien besonders für die schönen Momente dankbar.

AB6IX wollen ab November ihre Worldtour fortsetzen und werden auch Amerika besuchen. Sie wollen in Chicago, Atlanta, Dallas und weiteren Städten Auftritte absolvieren.