Tomorrow X Together kommen mit “Back for More” auf Platz eins von iTunes Top Song Charts

Die koreanische Gruppe Tomorrow X Together ist mit dem neuen Lied „Back for More“ sehr beliebt. Am 15. September wurde dieses gemeinsame Lied mit Anitta veröffentlicht. Gleich am Tag darauf war es auf Platz eins der iTunes Top Song Charts 33 verschiedener Länder zu finden. In 52 Ländern befindet sich das Lied unter den Top Ten.

Das Musikvideo ist auch bei YouTube auf vorderen Plätzen zu finden. Das Lied „Back for More“ wurde bei den MTV Video Music Awards erstmals vorgetragen. Der Auftritt mit Anitta wurde von verschiedenen Medien wie Billboard, NME, Rolling Stone, Teen Vogue, USA Today, Time und weiteren positiv bewertet.

TXT wollen am 13. Oktober ihr drittes reguläres Album herausgeben.