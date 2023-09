Stray Kids erobern mit EP-Album die Charts

Die koreanische Gruppe Stray Kids hat jüngst ihr erstes EP-Album für den japanischen Markt herausgegeben und dieses steht derzeit in verschiedenen Charts ganz oben.

Die Platte kam am 6. September heraus und erreichte gleich am 13. September den Spitzenplatz von Orikon Weekly Album Charts. Hervorzuheben ist, dass Stray Kids als Gruppe der vierten Generation in der ersten Woche der Herausgabe die meisten Verkäufe registriert haben.

Auch bei Tower Records kann man Stray Kids auf dem ersten Platz sehen. Schon vor der offiziellen Herausgabe des Albums wurde das Album 500.000mal vorbestellt.

Außerdem wurde bekannt, dass das Lied „CASE 143“ aus dem Minialbum „MAXIDENT“ von Oktober bei Billboard Japan 100 Millionen Streamingabrufe erreicht hatte.

Besonders beliebt sind die Jungs natürlich für ihre tollen Performances. Sie haben bereits eine Dome-Konzerttour erfolgreich beendet. Am 21. und 22. Oktober wollen die Sänger dann auch in Korea in einer großen Konzerthalle auftreten.