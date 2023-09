Taiwanesischer Schauspieler und Sänger Greg Han tritt in koreanischer Fernsehserie auf

Der taiwanesische Schauspieler und Sänger Greg Han, der vor allem für seine Rolle in der taiwanesischen Fernsehserie „Someday or One Day“ aus dem Jahr 2019 bekannt ist, tritt in einem südkoreanischen Fernsehdrama auf.

Die Produktionsgesellschaft Twin Film und das auf Contents spezialisierte Studio „Studio X+U“ von LG U+ teilten am 26. September mit, dass sie für die neue TV-Serie „No Way Out“ Greg Han gecastet haben. „No Way Out“ schildert eine Situation, in der ein Gewaltverbrecher aus dem Gefängnis entlassen wird und daraufhin ein öffentlicher Mordauftrag mit einem Kopfgeld von 20 Milliarden Won zustande kommt.

Greg Han wird in der Rolle eines Killers namens „Mr. Smile“, der für diesen Mordauftrag nach Südkorea kommt, zu sehen sein. Lee Sun-kyun verkörpert den Polizisten Baek Jung-shik, der den Gewaltverbrecher vor auf Kopfgeld erpichten Bürgern schützen muss. Yoo Jae-myeong spielt den Mörder Kim Guk-ho, der nach 13 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wird.

Die Dreharbeiten beginnen im nächsten Monat. Der konkrete Sendetermin und die Sendeplattform werden später veröffentlicht.