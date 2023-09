Ko Woo-rim von Forestella tritt im November seinen Wehrdienst an

Ko Woo-rim vom Crossover-Gesangsquartett „Forestella“ tritt am 20. November seinen Wehrdienst an. Dies gab seine Managementagentur Beat Interactive am 26. September bekannt.

Ko schrieb am selben Tag auf der offiziellen Fanseite, dass er am 20. November seine militärische Grundausbildung beginnen und danach der Militärkapelle des Heeres dienen wird. Er werde seine Wehrpflicht aufrichtig erfüllen und gesund zurückkehren.

Ko Woo-rim trat in der zweiten Staffel der Casting-Show „Phantom Singer“ von JTBC auf und gewann mit drei anderen Mitgliedern von Forestella. Im Oktober des vergangenen Jahres heiratete er die ehemalige Eiskunstläuferin Kim Yuna. Am 14. und 15. Oktober wird er noch auf dem Forestella Festival im Seouler Olympiapark auftreten.