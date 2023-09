Kim Jee-woons neuer Film „Cobweb“ wird das Hong Kong Asian Film Festival eröffnen

Der südkoreanische Film „Cobweb“ des Regisseurs Kim Jee-woon wurde als Eröffnungsfilm des 20. Hong Kong Asian Film Festival ausgewählt, das vom 13. Oktober bis 12. November stattfindet. Der Hauptdarsteller Song Kang-hi nimmt als erster südkoreanischer Schauspieler an der Masterclass des Festivals teil und wird mit Filmschaffenden und Studenten der Filmwissenschaft aus Hong Kong über Filme und Schauspielkunst sprechen. „Cobweb“ feiert am 26. Oktober in Hong Kong seinen Kinostart.

Die in den 1970er Jahren spielende schwarze Komödie erzählt von einem Filmregisseur, der davon besessen ist, das Ende seines fertigen Films noch einmal zu drehen. In Südkorea kommt der Film am 27. September ins Kino.