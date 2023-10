3RACHA von Stray Kids nehmen am Global Citizen Festival teil

Die Untergruppe 3RACHA von Stray Kids hat am 2023 Global Citizen Festival teilgenommen und ihr Bestes gegeben. Am 23. September fand dieses Festival in New York statt. Die drei Mitglieder Bang Chan, Changbin und Han haben sich frei auf der Bühne bewegt und Lieder vorgetragen. Zuerst wurde das Lied „HEYDAY“ gesungen, das auch in der Show „Street Man Fighter“ gespielt wurde. Auch das Lied „Topline“, das sie mit dem berühmten koreanischen Hiphop-Sänger Tiger JK gemeinsam gesungen haben, wurde dargeboten.

Die Mitglieder sagten, dass sie das erste Mal an diesem Festival teilnehmen würden, aber glücklich seien, für einen guten Zweck singen zu können. Das Global Citizen Festival engagiert sich für verschiedene Probleme auf der Welt.

Stray Kids wollen am 21. und 22. Oktober in Seoul ein Konzert veranstalten.