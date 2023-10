KPop-Nation begeistert Polen

Das K-Pop Konzert KPOP NATION & Korea Music Festival wurde am 23. September in Polen ausgetragen. Zu diesem Konzert kamen über 10.000 Besucher. Es waren The Boyz, CIX, ZEROBASEONE, SF9, Mamamoo+, (G)I-dle und Kep1er aufgetreten.

Alle teilnehmenden Gruppen haben ihre Hitsongs vorgetragen, die anwesenden Fans aus aller Welt erwiderten dies mit großem Jubel und Beifall. Außerdem konnten etwa 300 K-Pop-Fans ausgewählt werden, die mit den K-Pop-Stars ein Kinderheim besucht haben. Für die Fans waren es unvergessliche Momente.

Die Organisatoren meinten, dass jüngst viele Hallyu-Veranstaltungen abgesagt wurden, was sehr bedauerlich sei. Daher wären sie glücklich, dass das KPOP NATION & Korea Music Festival erfolgreich stattfinden konnte.