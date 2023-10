BTS-Mitglieder sind weiterhin beliebt

Die einzelnen BTS-Mitglieder sind weiterhin international beliebt.

Es wurde bekannt, dass Jung Kook am 23. September am Global Citizen Festival als Headliner teilgenommen hatte. Er hat an dem Tag seine Lieder „Euphoria“, „Still with you“ und Seven“ gesungen. Aber auch Lieder von seiner Gruppe BTS wurden vorgetragen: „Permission to Dance“, „Dynamite“ und „Butter“. Er betonte, dass man sich für andere einsetzen sollte, damit alle genügend Nahrungsmittel und Bildung erhalten könnten.

Das Mitglied V ist mit einem Soloalbum ebenfalls international gefragt. Sein Soloalbum „Layover“ besetzte in der dritten Septemberwoche den Spitzenplatz der Hanteo-Charts für die Märkte USA, Japan und China. Diese Charts werden anhand von Alben- und MP3-Verkäufen, sowie SNS-Daten ermittelt.