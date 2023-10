Baekho veranstaltet spontanes Konzert

Baekho, Mitglied von Nu.Est, hat am 22. September in Seongsu-dong in Seoul ein spontanes Konzert veranstaltet. An dem Tag hat er in sozialen Medien plötzlich einen Auftritt angekündigt. Obwohl der Auftritt ganz kurzfristig bekannt gegeben wurde, versammelten sich im Nu etwa 500 Fans. Für die glücklichen Fans, die kommen konnten, war es ein unvergessliches Erlebnis.

Der Auftritt wurde von Baekho selbst geplant. Auch in den Jahren 2018 und 2019 vor der Corona-Pandemie hatte er manches Mal ganz spontan Auftritte gegeben.

Am Ende des Events trug er dann seinen jüngsten Song „Elevator“ vor. Bei allen Liedern sangen die Anwesenden mit, so dass die Stimmung einfach toll war.