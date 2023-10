Indonesien beginnt nächstes Jahr mit dem Bau eines Stadtbahnsystems auf Bali

ⓒ YONHAP News

Medien wie AFP haben am 29. September berichtet, dass die indonesische Regierung im nächsten Jahr mit dem Bau eines Stadtbahnsystems auf Bali beginnen wird. Grund sind überlastete Zubringerstraßen zum Flughafen. Die indonesische Ferieninsel Bali wird jedes Jahr von Millionen von ausländischen Touristen besucht. Seit ihrer Wiedereröffnung nach der Covid 19-Pandemie steigt die Zahl der ausländischen Besucher drastisch, so dass die engen Straßen ständig verstopft sind.





Der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Pandjaitan, erklärte bei einem Treffen mit der Presse am Vortag, die Stadtbahn werde unterirdisch fahren und den internationalen Flughafen von Bali mit den beliebtesten Touristengebieten Canggu und Seminyak verbinden. So ließen sich die Staus in Flughafennähe ab den Jahren 2025 und 2026 in den Griff bekommen, und der Flughafen werde bis dahin voraussichtlich 24 Millionen Besucher pro Jahr haben.





Der Minister fügte hinzu, dass man sonst wegen Staus drei Stunden am Flughafen festsitzen könnte, wenn das Stadtbahnsystem bis 2026 nicht fertiggestellt wird. Das von Präsident Joko Widodo in Auftrag gegebene Projekt habe das Interesse von Investoren in Südkorea, Japan und China geweckt. Indonesien werde unter den Bewerbern aus den drei Ländern dasjenige Unternehmen auswählen, das einen früheren Technologietransfer erlaubt. Die in Frage kommenden Unternehmen wurden aber nicht konkret genannt.





Kürzlich wurde in Jakarta ein Stadtbahnsystem in Betrieb genommen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hofft auf weniger Staus auf den chronisch verstopften Straßen in der Millionenmetropole und weniger Luftverschmutzung. AFP teilte auch mit, dass die Insel Bali ab dem nächsten Jahr von Touristen eine Einreisegebühr von 150.000 Rupiah, 10 US-Dollar, pro Person verlangen wird. Das Geld soll für Programme zum Schutz der Umwelt und Kultur auf der Insel verwendet werden.