Kambodscha verbietet Vorführung des chinesischen Films „No More Bets“, auch Myanmar lehnt den Film ab

ⓒ Getty Images Bank

Kambodscha und Myanmar leisten starken Widerstand gegen den chinesischen Cyber-Betrugsfilm „No More Bets“, mit der Begründung, dass der von Menschenhandel und Online-Betrug handelnde Film südostasiatische Länder in ein schlechtes Licht rücke. Laut „Khmer Times“ und AFP News hat die kambodschanische Regierung die chinesische Botschaft dazu aufgefordert, die Vorführung des Films in China zu stoppen, da der Film Kambodscha als Epizentrum des Online-Betrugs darstellt. Zudem hat sie auch der einheimischen Filmbranche die Anweisung erteilt, den Film nicht vorzuführen.





„No More Bets“ ist ein chinesischer Thriller und erzählt die Geschichte von Menschen, die ins Ausland verschleppt und von einem Syndikat dazu gezwungen werden, bei Online-Betrügereien mitzumachen. Der Film kam im vergangenen Monat in China ins Kino und gilt als der dritterfolgreichste chinesische Film dieses Jahres. Der Film erwähnt nicht namentlich bestimmte Länder, aber südostasiatische Länder wie Kambodscha und Myanmar protestieren gegen den Film.





Kambodschaner posteten in sozialen Netzwerken Beschwerden über den Film und meinten, dass der Film dem Tourismus und der Würde Kambodschas ernsthaft geschadet habe, und riefen die Regierung zu einem strikten Vorgehen gegen den Film auf. Die Militärjunta Myanmars brachte starken Unmut über den Imageschaden wegen des Films zum Ausdruck. Die myanmarische Zeitung „The Global New Light of Myanmar“ berichtete, der Generalkonsul von Myanmar in Nanning, der Hauptstadt der Autonomen Region Guangxi der Zhuang-Nationalität im Süden Chinas, habe das Außenministerium der Region darüber informiert, dass sich die Handlungsstränge des Films auf Myanmar beziehen und es Berichte gebe, dass chinesische Staatsbürger Angst vor einem Besuch in Myanmar haben.





Myanmar und Kambodscha pflegen zu China enge Beziehungen, sind in der diesmaligen Angelegenheit aber außergewöhnlich unnachgiebig. Der im Film behandelte Online-Betrug in Südostasien stellt tatsächlich ein Problem dar. In Südostasien grassieren in letzter Zeit Fälle von Online-Betrug. In einem im August veröffentlichten Bericht des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte wird bestätigt, dass in Südostasien organisierte Banden Hunderttausende Menschen zu Online-Verbrechen zwingen.