Kim Sejeong veranstaltet erstes Solokonzert

Die Sängerin und Schauspielerin Kim Sejeong hat ihr erstes Solokonzert erfolgreich hinter sich gebracht. Der Auftritt erfolgte am 23. und 24. September in Seoul. Das Konzert dauerte 150 Minuten und die Fans waren sehr begeistert, dass sie die Sängerin endlich sehen konnten.

Kim eröffnete das Konzert mit ihrer ersten Digital-Single „Whale“. Danach folgten viele Hitsongs wie „Teddy bear“, „Warning“ Do dum chit“ usw.

Die Sängerin sagte, dass sie sich viel Mühe gegeben habe, nicht in Tränen auszubrechen. Denn sie sei so gerührt, dass sie nun ihr erstes Solokonzert veranstalten könne.

Man konnte überall gut merken, dass sie sich viele Gedanken gemacht hatte, wie sie ihren Fans gute Erinnerungen schenken könnte. Sie hat einen Brief an ihre Fans geschrieben, davon gab es Kopien an jedem Platz. Auf Wunsch der Fans hat sie auch ohne instrumentale Begleitung gesungen, was für die Anwesenden ein besonders schönes Erlebnis war.

Kim Sejeong war Mitglied der Projektgruppe IOI, aber nun ist sie erfolgreich als Solosängerin und Schauspielerin tätig.