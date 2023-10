Geschenke im Set

ⓒ Getty Images Bank

Ähnlich wie im Westen zu Weihnachten beschenken sich die Koreaner traditionell gegenseitig zum Erntedankfest Chuseok. Einer der auffälligsten Unterschiede dürfte die Beliebtheit vorgefertigter, hübsch aufbereiteter Geschenksets sein, die man seit vielen Wochen in jedem Kaufhaus, Supermarkt und sogar 24-Stunden-Kiosk erwerben kann. Es gibt sie in jeder vorstellbaren Preisklasse zwischen 10.000 und 1.000.000 Won (z.B. für ein Set mit Jeju-Schokolade), angeblich sogar bis hundert Millionen Won (für 72 Jahre alten, stark limitierten Whiskey). Das Motto dabei ist meist go big or go home, also klotzen statt kleckern, keine halben Sachen, lieber zu teuer als zu billig. Sehr beliebt sind Sets mit praktischen Dingen wie Lebensmittel, Ginseng oder Kosmetika. Noch beliebter ist allerdings ein Umschlag mit druckfrischem Bargeld. Und praktischer. Derartige Traditionen und Trends in der koreanischen Geschenkkultur sind das Thema der heutigen Sendung.