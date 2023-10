Liebeskomödie „Single in Seoul“ mit Im Soo-jung und Lee Dong-wook kommt im November ins Kino

„Single in Seoul“, eine Romantikkomödie mit Im Soo-jung und Lee Dong-wook in den Hauptrollen feiert am 29. November den Kinostart.

Im Film geht es um zwei Menschen mit unterschiedlichem Temperament und Lebensstil. Yeong-ho, gespielt von Lee Dong-wook, ist gerne allein. Im Gegegensatz zu ihm ist Hyeon-jin, gespielt von Im Soo-jung, eine gesellige Verlegerin, die ein Buch über das Single-Leben herausgeben will. Die beiden lernen sich durch das Buchprojekt kennen. Dann werden alte Erinnerungen wach.

Die Regie übernahm Park Beom-soo, der 2013 mit dem Film „Red Carpet“ sein Spielfilm-Debüt gab.