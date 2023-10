„Dr. Cheon And Lost Talisman“ mit Gang Dong-won nach fünf Tagen schon von mehr als 1 Million Menschen gesehen

„Dr. Cheon And Lost Talisman“, ein Film mit Okkultismus, Komödie, Action und Fantasy, mit Gang Dong-won in der Hauptrolle hat am 27. September seinen Kinostart gefeiert und lockte am fünften Tag nach der Premiere mehr als eine Million Zuschauer ins Kino.

Nach Korean Box Office System verzeichnete die kumulierte Zuschauerzahl des Films am 1. Oktober 1.010.318. Am Eröffnungstag lockte er 140.000 Personen ins Kino. An den drei offiziellen Chuseok-Feiertagen vom 28. bis 30. Oktober wurde der Film von mehr als 860.000 Menschen angesehen. Am 1. Oktober, dem fünften Tag nach dem Kinostart, wurde die Marke von einer Million überschritten. Der Film eroberte damit auch bis zum 2. Oktober sechs Tage in Folge die südkoreanischen Kino-Charts.

Der okkulte Film erzählt die Geschichte eines falschen Exorzisten Dr. Cheon, gespielt von Gang Dong-won, der nicht an Dämonen oder Geister glaubt, aber einen herausragenden Scharfblick besitzt, und seiner Begegnung mit einem starken Dämon.