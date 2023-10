Asienspiele: Badminton-Frauenmannschaft gewinnt erstmals seit 29 Jahren Gold

ⓒ YONHAP News

Südkorea hat im Badminton-Mannschaftswettbewerb der Frauen erstmals seit 29 Jahren wieder die Goldmedaille gewonnen. Im Finale im Bingjiang Gymnasium in Hangzhou siegte das südkoreanische Team dank einer starken Leistung von An Se-young, Lee So-hee, Baek Ha-na und Kim Ga-eun am Sonntag mit 3:0 gegen China.





Damit gelang Südkorea erstmals seit den Asienspielen 1994 in Hiroshima wieder der Sieg. An Se-young besiegte im Einzel Chen Yufei mit 2:0. Zum richtigen Zeitpunkt wendete sie Angriffstechniken wie Hairpin-Drop, Clear und Smash an und brachte die Chinesin aus dem Konzept. Chen Yufeins Angriffe konnte sie wiederholt abwehren. Im Doppel setzten sich Lee So-hee und Baek Hana gegen die chinesische Paarung Jia Yifan und Chen Qingchen mit 2:0 durch.





Ein Überraschungssieg von Kim Ga-eun im zweiten Einzel sorgte für die frühe Entscheidung. Die auf der Weltrangliste auf Platz 18 stehende Kim gewann gegen die Weltranglistenfünfte He Bingjiao aus China mit 2:0. Im ersten Satz musste sie zwar bei einem 20:20-Gleichstand einen Punkt abgeben, konnte dann aber mit einer sicheren Verteidigung die Gegnerin zu Fehlern zwingen und mit perfekten Schlägen den ersten Satz doch noch gewinnen. Im zweiten Satz dominierte sie zunächst. He Bingjiao fand aber zurück ins Spiel, anschließend wehrte sich Kim Ga-eun und holte zum 17:17 Gleichstand auf. Danach spielte sie mutig bis zum Satz- und Spielgewinn weiter.