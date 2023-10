Asienspiele: Weitere Goldmedaille für Südkorea im Rollschuhlaufen

ⓒ YONHAP News

Südkorea hat die zweite Goldmedaille im Rollschuhlaufen gewonnen. Choi Gwang-ho gewann im Speed Skating 1.000 Meter Sprint im Qiantang Roller Sports Center in Hangzhou mit einer Zeit von 1:29,497 Minuten. Er gewann das Finale mit einem Vorsprung von 0,002 Sekunden vor seinem Landsmann Jeong Cheol-won, der die Silbermedaille gewann.





Für Choi Gwang-ho bedeutet sein Triumph in Hangzhou auch den Sieg im Kampf gegen eine chronische Krankheit, die ihn zehn Jahre lang immer wieder zurückgeworfen hatte.





Kurz nachdem der 30-Jährige bei den Asienspielen 2010 in Guangzhou die Silbermedaille gewonnen hatte, litt er an starken Bauchschmerzen. Die Diagnose lautete ulzerative Kolitis, eine meist vom Enddarm ausgehende chronisch-entzündliche Darmerkrankung.





Die Schmerzen hielten an und er konnte weder trainieren noch ordentlich essen. Wegen des Dopingrisikos konnte er auch keine Medikamente einnehmen. Was ihn aber noch mehr quälte war die Frage, ob Rollschuhlaufen im Programm der Asienspiele bleiben würde. Rollschuhsportarten feierten ihr Debüt bei den Asienspielen 2010, wurden jedoch für die Ausgabe 2014 in Südkorea gestrichen. Choi sagte, er sei deprimiert gewesen bei dem Gedanken, dass er bald keine Gelegenheit mehr haben werde, bei internationalen Wettbewerben zu starten.





Rollschuhsportarten kehrten 2018 in Jakarta ins Programm zurück, das Programm wurde jedoch auf 20.000 Meter Road Skating reduziert. Choi gewann das 20.000 Meter Finale der Männer. In Hangzhou wechselte er von der Langstrecke auf 1000 Meter Sprint. Da es ungewiss sei, ob Rollschuhlaufen bei den nächsten Asienspielen noch im Programm sein werde, habe er seine gesamte Kraft aufgeboten, um die letzte Chance zu nutzen, so Choi.