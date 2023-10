Fußballnationalspieler Son Heung-min feiert 200. Treffer in europäischen Ligen

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Fußballnationalspieler und Tottenham Hotspurs-Kapitän Son Heung-in hat gegen FC Liverpool sein sechstes Saisontor geschossen. Insgesamt erzielte der Fußballspieler damit seinen 200. Treffer in einer europäischen Liga.





Am siebten Spieltag der Premier League traf Son im Heimspiel gegen Liverpool in der 36. Spielminute. Son spielte gegen Liverpool in der Sturmspitze. Das Spiel wurde zu Beginn von Liverpool dominiert. In der 26. Minute erhielt Curits Jones jedoch die Rote Karte und Liverpool spielte fortan in Unterzahl. Son Heung-min nutzte die Chance und brachte Tottenham in der 36. Minute in Führung.





Neun Minuten später traf Cody Gakpo zum Ausgleich und brachte Liverpool wieder zurück ins Spiel. Nach Gelb-Rot gegen Diogo Jota waren für Liverpool nur noch neun Spieler auf dem Feld. Tottenham setzte Liverpool stärker unter Druck und erzwang das 2:1 nach einem Eigentor durch Joel Matip in der Nachspielzeit.





Ein Treffer von Son Heung-min in der zweiten Halbzeit wurde wegen Abseits aberkannt. Son war seit dem Spiel gegen Arsenal am letzten Spieltag körperlich nicht ganz fit. Gegen Liverpool wurde er in der 68. Minute ausgewechselt.