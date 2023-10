Pansori hat in der Geschichte der traditionellen koreanischen Kunst einen wichtigen Stellenwert. Die in dem langen epischen Gesang dargestellten Geschichten beinhalten universelle Werte wie Loyalität, Pietät gegenüber den Eltern und Geschwisterliebe und sprechen die Menschen über Jahrhunderte hinweg an. Im Laufe der Zeit hat Pansori verschiedene Formen angenommen. Eine davon ist Changgeuk, das als Schauspiel aufgeführte Pansori, ähnlich der westlichen Oper.

Das nationale Changgeuk-Theater veranstaltet erstmals nach vier Jahren wieder eine Bühnenaufführung. Auf dem Programm steht das Changgeuk Shimcheongga. Simcheongga ist eine der fünf überlieferten Pansori-Erählungen und handelt von der pietätvollen Tochter Shimheong, die sich für den blinden Vater an Seeleute verkauft.