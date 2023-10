Das Jetzt ist gut (15) 물 건너갔다

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





물 건너가-Verbstamm des Verbs 물 건너가다 für „etw. ist dahin, unwiderruflich“

(wortwörtlich: „das Wasser überqueren“)

-았-Vergangenheitsinfix

-다Aussagenendung





Der Ausdruck „물 건너갔다“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Das Wasser ist überquert“. Nachdem man einen breiten Fluss überquert und einmal auf der anderen Uferseite angelangt ist, kann es schwierig werden, über denselben Fluss wieder zur ursprünglichen Stelle zurückzukommen. Daher kann man mit dem Ausdruck eine Situation beschreiben, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Dadurch ist es auch nicht mehr so leicht bzw. unmöglich, etwas umzusetzen, was davor hätte machbar sein können. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck natürlicher mit „Das ist nun dahin“ oder „Der Zug ist abgefahren“ übersetzen.