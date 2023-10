aespa beenden in Paris ihre Welttournee

Die koreanische Girlgroup aespa hat ihre erste Welttournee mit großem Erfolg beenden können. Der letzte Auftritt erfolgte am 30. September in Paris. Die Konzerttour haben sie bereits in Februar in Seoul begonnen, dann ging es zuerst einmal in asiatische Länder wie Japan, Indonesien und Thailand. Im August besuchten sie elf Städte in Amerika, bis sie dann schließlich einen Abstecher nach Europa machten. Insgesamt traten sie an 21 verschiedenen Orten auf.

Am Ende des Konzerts meinten sie, dass sie sehr glücklich seien, vor ihren Fans auftreten zu dürfen. Sie seien sehr dankbar, dass so viele gekommen seien. Sie fügten hinzu, dass sie es kaum glauben könnten, dass die Zeit so schnell verflogen sei und sie nun ihre erste Welttournee beenden mussten. Aber sie würden in Kürze eine weitere Tour planen, daher sei das Interesse ihrer Fans sehr wichtig.

Die Fans zeigten ihr Interesse durch viel Jubel und Anfeuerung, als die Girls ihre Hits wie „Next Level“, „Black Mamba“, „Better Things“ und weitere vortrugen.