P1Harmony werden bei iHeart Radio Jingle Ball Tour mitmachen

Die koreanische Gruppe P1Harmony wird bei der iHeart Radio Jingle Ball Tour auftreten, dies konnte man auf der offiziellen Homepage von iHeart Radio nachlesen.

Zuerst werden sie am 28. November in Dallas und dann am 1. Dezember in Los Angeles auf die Bühne treten. Die Jingle Ball Tour wird stets jedes Jahr am Jahresende mit weltberühmten Stars veranstaltet. Bisher haben BTS und Monsta X als K-Pop-Gruppe an dieser Tour teilgenommen. In diesem Jahr werden P1Harmony ihre Musik und den K-Pop bekannter machen können.

P1Harmony gelten als talentierte Sänger mit großem Potenzial. Als sie im letzten Jahr ihre erste Welttournee veranstalteten, waren alle Konzerttickets ausverkauft. Auch haben sie mit globalen Stars gemeinsame Projekte durchgeführt. Das sechste Minialbum kam gleich nach der Herausgabe im Juni auf Platz 51 von Billboard 200. Danach mischten sie in verschiedenen Billboard-Charts vorne mit.

In anderen Städten werden dann noch NCT Dream und die Girlgroup (G)I-dle auf die Bühne von iHeart Radio Jingle Ball treten.