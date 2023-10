MV zu „BYOB“ von Billlie erreicht 11 Mio Views

Die Girlgroup Billlie ist mit der ersten Single erfolgreich. Diese wurde am 27. September veröffentlicht und das Musikvideo zu “BYOB (Bring your own best friend)“ wurde bis zum 30. September bei YouTube über 11 Millionen Mal gesehen. Das Lied erreichte gleich nach der Herausgabe in verschiedenen Regionen wie USA, England, Frankreich, Deutschland und weiteren Regionen vordere Plätze in den iTunes K-Pop Top Song Charts.

Das Lied „BYOB“ zählt zum Disco-Pop-Genre und hat eine eingängige Melodie. Man weiß nicht, ob man den Anderen liebt, oder ob es sich nur um Neugier handelt. Wie dem auch sei, man will mit seinen besten Freunden viel Spaß haben, so wird im Lied gesungen.

Das Musikvideo kommt besonders bei der Z-Generation gut an, denn im Video werden Orte gezeigt, die die jungen Menschen besonders gerne besuchen, wenn sie sich mit Freunden treffen.