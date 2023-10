Das Geheimnis neuer Boybands

Derzeit kann man gut erkennen, dass die neu gegründeten Boybands rasch Erfolge haben. Die Strategie der Sänger lautet, “easy listening“-Songs zu veröffentlichen, so dass man die Lieder auch nach einmaligem Hören gleich auswendig kann. Diese Gemeinsamkeit lässt sich bei den noch jungen Boygroups RIIZE, BOYNEXTDOOR und Fantasy Boys erkennen. Das ist ein Unterschied zum Trend, Lieder mit kräftigen Sounds und auffallenden Performances zu veröffentlichen und darzubieten.

Die Gruppe RIIZE steht für den Emotional Pop, bei dem verschiedene Gefühle zum Ausdruck gebracht werden. Die einfachen Sounds und ein Funky Rhythmus machen das Lied „Get A Guitar“ zu einem allgemein beliebten Lied. So ist es auch bei der Gruppe BOYNEXTDOOR, die im Mai debütiert hat. Schon der Name lässt erkennen, dass man sich ihnen gleich nah und vertraut fühlen soll. Die Lieder „One and Only“, „Serenade“ und weitere aus dem Debütalbum kommen alle mit einfachen Melodien aus. Die Mitglieder meinten, dass sie bequeme und einfache Musik machen wollen. Sie versuchten stets Worte und Ausdrücke zu verwenden, die sie im Alltag auch tatsächlich gebrauchen.

Fantasy Boyz, die am 21. September debütiert haben, singen von der Hoffnung, und das auf eine einfache und fröhliche Weise. So wollen die Mitglieder ihre Lieder einem breiten Publikum bekannt machen.