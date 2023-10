Hongkong von Taifun „Koinu“ getroffen

ⓒ YONHAP News

Der Taifun „Koinu“, der am 8. Oktober Hongkong heimsuchte, ließ Hunderte von Menschen am Flughafen festsitzen. Der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Hongkong RTHK zufolge löste der Sturm am vergangenen Sonntag um 19:00 Uhr die zweithöchste Warnstufe aus. Damit wurden der Flughafen-Express und die Busverbindungen eingestellt, so dass Hunderte Passagiere am Flughafen und an den MTR-Stationen festsaßen.





Deshalb bildete sich am Flughafen eine endlose Schlange der Passagiere am Taxi-Stand, und dort wurde darauf hingewiesen, dass man mehr als drei Stunden warten muss, um ein Taxi zu bekommen. Nach der Bekanntgabe der Flughafenbehörde wurden etwa 90 Flüge gestrichen. Die anderen Flugzeuge landeten meistens rechtzeitig in Hongkong, und die Lage um den Taifun verschlechterte sich plötzlich, so dass dies zusammen mit den vielen in Hongkong angekommenen Passagieren zu einem großen Chaos am Flughafen führte.





Die Wetterbehörde Hongkongs rechnete damit, dass der Taifun „Koinu“, der am 5. Oktober Taiwan gestreift hatte und sich weiterhin auf die südlichen Regionen Chinas zubewegte, zu einem tropischen Tiefdruckgebiet abschwächen würde. Anders als erwartet gewann er aber wieder an Stärke, während er sich Hongkong näherte. Daraufhin löste die Behörde gegen Mittag des 8. Oktober die Regenwarnstufe 8, die dritthöchste Stufe, aus und erhöhte diese um 19:00 Uhr auf die Warnstufe 9, nach der der öffentliche Nahverkehr im Freien eingestellt wurde.





Die Warnstufe wurde um Mitternacht des 9. Oktober wieder um eine Stufe auf Stufe 8 herabgesetzt. Bei Taifun-Warnstufe 8 bleiben Geschäfte und Schulen geschlossen. Über Nacht fielen in ganz Hongkong mehr als 100 Millimeter Regen, in einigen Gebieten gab es sogar über 200 Millimeter Regen. In Hongkong wurde am 1. September aufgrund des Taifuns „Saola“ erstmals seit fünf Jahren die höchste Warnstufe von 10 ausgerufen. Saola richtete einige Schäden an, war jedoch weniger schlimm als befürchtet. Der nächste Taifun namens „Haikui“, der viel Regen mit sich brachte, brachte Hongkong am 8. September den stärksten Regen seit 139 Jahren und sorgte damit für katastrophale Überschwemmungen.