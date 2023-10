Lee Seo-su : „Mijos Zeit“ (2021)

Die 50 Millionen Won waren alles, was mein Vater hatte ansparen können, aber die Wohnungspreise in Seoul ließen seine lebenslangen Ersparnisse trivial erscheinen. Es war traurig zu sehen, wie mein Vater zu einem nutzlosen Mann degradiert worden war, der kaum genug Geld hinterlassen hatte, um eine Halbkellerwohnung von nicht einmal 20 Quadratmetern zu mieten.

Die zweite Wohnung war die teuerste auf der Liste. Das Sonnenlicht strömte in den Raum, aber im Gegensatz zum vorderen Teil der Wohnung im Erdgeschoss, war der hintere Teil in den Boden eingelassen, so dass ständig das Licht eingeschaltet werden musste, um den dunklen Raum zu erhellen.

Nachdem sie an diesem Tag wieder an einem Adult Webtoon gearbeitet hatte, sah Su-yeong noch schlechter aus als das letzte Mal, als ich sie sah. Sie sagte, das neue Projekt sei noch obszöner als das vorherige. In dem Webtoon spiele ein Mann die Hauptrolle, der perverse, sadistische Sexualpraktiken ausübe. Su-yeong war angewidert.

Mit der Behauptung, das Webtoon werde sicher ein großer Erfolg, drängte der Firmeninhaber die Assistenten, ihr Herzblut hineinzustecken, und die Arbeitsatmosphäre war sehr unangenehm, da die meisten Assistenten Frauen waren. Manche weinten während der Arbeit und einige nahmen sogar Tabletten gegen Depressionen.









Mijo, ich glaube nicht, dass mir die Haare so ausfallen würden, wenn ich in einer Perückenfabrik gearbeitet hätte. Ich hätte einen Mitarbeiterrabatt auf die Perücken bekommen, selbst wenn ich eine Glatze gehabt hätte. Aber Mijo, ich sitze hier allein am Dorimcheon-Fluss, und alles, was ich höre, ist Chinesisch.

Mijo, ich habe mir nie Sorgen gemacht, nicht hübsch oder dünn zu sein, aber ich mache mir Sorgen um mein Zeichentalent. Ich zeichne immer noch verdammt gut. Ich weiß, du magst nicht, wenn ich das sage, aber ich sage es nur noch ein einziges Mal. Das Webtoon, an dem ich gearbeitet habe, verkauft sich wirklich gut. Sogar mein Teamleiter hat mich heute gelobt. Schlaf gut, das ist die Krönung.





Ich schickte keine Antwort. Stattdessen öffnete ich mein Tagebuch. Ich hörte das Geräusch der Tastatur, das von der anderen Seite der Wand kam. Wir schrieben zur gleichen Zeit, und Su-yeong war wohl gerade spazieren. Der morgige Tag war weit weg, und unser Haus war noch weiter weg. Aber der Traum von Löwenzahnsamen, die auf unseren Köpfen landen, war nah. So eine Nacht war es.









