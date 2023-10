Kim Wan-sun gibt nach fünf Jahren in Seoul und Busan Solokonzert

Die legendäre südkoreanische Popsängerin Kim Wan-sun gibt nach fünf Jahren wieder ein Solokonzert. Dies gab ihre Managementagentur KW Sunflower vor wenigen Tagen bekannt.

Geplant ist das Konzert mit dem Titel „Music“ am 18. November in der Jangchoong-Sporthalle im Seouler Stadtbezirk Jung-gu und am 16. Dezember im „Dream Theater“ in der Stadt Busan.

Kim debütierte 1986 mit dem Song „Tonight“ und zeichnet für zahlreiche Hits wie „Pierrot Smiles at Us“ und „Dance in the Rhythm“ verantwortlich. Kürzlich war sie in der Musikunterhaltungsshow „Dancing Queens on the Road“ von tvN neben Uhm Jung-hwa, Lee Hyo-ri, Boa und Hwasa zu sehen und präsentierte sich als legendäre tanzende Pop-Königin. Beim geplanten Solokonzert will sie ihre Hits vorstellen. Auch soll Vertretern der jungen Generation und Sondergästen eine Bühne geboten werden.