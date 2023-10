Liebeskomödie „Love Reset“ mit Kang Ha-neul und Jung So-min ist nach Chuseok-Feiertagen der Kassenmagnet

Die Romantik-Komödie „Love Reset“ mit Kang Ha-neul und Jung So-min war am ersten Wochenende nach den langen Chuseok-Feiertagen der Kassenschlager.

Nach Korean Box Office System lockte der Film an den vier Tagen vom 6. bis 9. Oktober rund 497.000 Menschen ins Kino an und führte in diesem Zeitraum die Kino-Charts an. Der Film des Regisseurs Nam Dae-joong feierte am 3. Oktober seinen Kinostart, verdrängte den Film „Dr. Cheon And Lost Talisman“ mit Gang Dong-won vom ersten Platz und behauptet siebten Tag in Folge die Spitzenposition. Die kumulierte Zuschauerzahl liegt bei rund 774.000. Der okkulte Film mit Gang Dong-won wurde vom 6. bis 9. Oktober von 189.000 Menschen angesehen, und die kumulierte Zuschauerzahl dieses Films beträgt rund 1.750.000.

„Love Reset“ erzählt von einem jungen Paar, das mitten in der Scheidung durch einen Autounfall Erinnerungslücken hat und sich wieder ineinander verliebt.