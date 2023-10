Musik für den Herbst

Im Herbst fühlen sich viele Menschen nostalgisch und einsam. Manche bekommen sogar Symptome, die einer Depression ähneln. Im Volksmund wird das gerne „Herbstblues“ genannt. Diese Gefühle werden dadurch ausgelöst, dass es weniger Sonnenstunden gibt und damit weniger von dem sogenannten Glückshormon Serotonin produziert wird. Wenn man sich im Herbst traurig und lethargisch fühlt, empfehlen Ärzte daher, dass man länger in die Sonne geht und sich viel ausruht. Heute haben wir für Sie Musik, die man gut hören kann, wenn man rausgeht und die warme Herbstsonne genießt.





Unser erstes Stück ist ein Flöten-Solo auf der Flöte Piri mit dem Titel „Sangryeongsan상령산“, der Name eines Berges. Es handelt sich dabei um den ersten Teil des höfischen Liedzyklus „Yeongsanhoisang영산회상“. Dieser Liedzyklus besteht aus neun Liedern, wobei das erste sehr langsam ist und die weiteren dann immer schneller werden. Sie werden auf Soloinstrumenten oder von einem Ensemble gespielt, und man kann auch ein oder zwei der Lieder nehmen und sie ohne den gesamten Zyklus aufführen. „Sangryeongsan“ wird gerne als Solostück gespielt, vor allem auf der Piri, da der Klang dieser Flöte gut zum hohen, klaren koreanischen Herbsthimmel passt.





Die traditionelle, koreanische Musik wird grob in Jeongak정악 und Volksmusik unterschieden. Jeongak ist meist langsam und würdevoll und wurde früher vor allem von der adligen Oberschicht gehört. Die emotionalere Volksmusik dagegen gehörte dem einfachen Volk und kommunizierte menschliche Gefühle sehr direkt. Freude und Kummer wurden daher in der Volksmusik oft auch etwas übertrieben zum Ausdruck gebracht.





Das Stück „Sangryeongsan“ gehört ganz offensichtlich zur Jeongak. Es ist langsam und zurückhaltend. Früher versammelten sich Liebhaber der Jeongak-Musik an speziellen Orten, um die Musik dort zu spielen und zu hören. Diese Orte wurden Pungryubang풍류방 genannt, und dort wurden Gagok-Lieder oder Kammermusikstücke für kleine Ensemble gespielt. Man nannte diese Musik „Pungryu-Musik“. „Yeongsanhoisang“ wurde dort häufig gespielt, aber auch Volksmusiker führten den Liedzyklus gerne auf. Die Melodien und Kompositionen variierten je nach Region und je nachdem, wer das Stück spielte.

„Yeongsanhoisang“ bestand nicht nur aus den üblicherweise gespielten neun Stücken. Manchmal wurden noch drei weitere Stücke unter dem Titel „Tausend Jahre und mehr“ am Ende hinzugefügt, um die Aufführung zu verlängern. Und manche Volksmusiker hängten danach dann noch einmal eine schamanistische Musik aus dem Süden des Landes an, „Namdo Gutgeori남도굿거리“, ganz, als ob sie das Konzert nicht enden lassen wollten.





Als letztes sprechen wir über ein Stück, das den Titel „Suryongeum수룡음“ trägt. Dies bezeichnet den Laut, den ein Drache von sich gibt, wenn er aus dem Wasser auftaucht. „Suryeongeum“ wird oft als Duett gespielt, mit der Flöte Danso 단소 und einem Instrument namens Saenghwang생황. Saenghwang ist das einzige traditionelle koreanische Instrument, das Akkorde spielen kann. Mehrere Bambuspfeifen unterschiedlicher Länge stecken in einem Körper, der wie ein kleiner Ball aussieht. Dies soll an einen Phönix mit zusammengefalteten Flügeln erinnern. Wenn der Spieler in die Pfeifen bläst, beginnen Metallblätter in ihnen zu vibrieren und erzeugen einen metallischen Klang. Damit unterscheidet sich der Klang der Saenghwang stark von reinen Bambusflöten wie der Daegeum, der Piri und der Danso. Die Menschen früher sagten daher, dass die Saenghwang wie der Schrei eines Phönix klingt. Der Klang der Saenghwang harmoniert bekannterweise gut mit den hohen und klaren Tönen der Danso. In der Version von Kim Gye-hui, Lee Ung und Kim Sang-jun wird “Suryongeum” von drei Instrumenten gespielt – Danso, Saenghwang, und Geomungo. Der tiefe Klang der Zither Geomungo scheint die leichten, flüchtigen Melodien der Blasinstrumente zu erden.





