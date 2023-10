Seventeen verraten einiges zum neuen Album

Die koreanische Boyband Seventeen hat am 9. Oktober ein paar Hinweise gegeben, welche Botschaft im 11. Minialbum der Gruppe enthalten sein wird. Es wurden sieben kurze Auszüge aus den Liedern veröffentlicht. In einem Video wurde ein Diamant gezeigt, ein Symbol des Fanklubs. Im zweiten Video wurde ein Herz gezeigt, dessen Farbe sich von rot zu blau veränderte. Die Fans rätseln nun, was das wohl zu bedeuten hat und sind natürlich besonders gespannt. Im dritten Video war die Zahl 214 zu lesen, sie steht für das Gründungsdatum des Fanklubs. Auch verschiedene Instrumente waren zu sehen, die sich passend zum fröhlichen Rhythmus bewegen.

Eine schöne Landschaft und ein Fest mit vielen Menschen und Feuerwerk tauchte in den Videos ebenfalls auf.

Seventeen wollen am 23. Oktober ihr elftes Minialbum herausgeben. Die Fans können es kaum erwarten.