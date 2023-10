Twice veranstalten zum 8. Bühnenjubiläum Fantreffen

Am 20. Oktober, genau vor acht Jahren, debütierte die koreanische Girlgroup Twice. Passend zu diesem Jubiläum wollen sie einen Popup-Store eröffnen und ein Fantreffen veranstalten. Vom 18. bis 24. Oktober können die Fans diesen Laden besuchen. Das Fantreffen findet dann am 21. Oktober on- und offline statt. Im Popup-Store kann man die bisherigen Aktivitäten von Twice gut nachvollziehen. Es gibt verschiedene Events, bei denen die Fans mitmachen können. Natürlich kann man auch Fan-Utensilien kaufen.

Am 21. Oktober bekommen die Fans dann ihre Idole zu Gesicht. Der Auftritt um 19 Uhr wird über die Plattform Beyond LIVE übertragen.

Im Juni und Juli haben Twice in den USA erfolgreich Auftritte absolviert. Das Lied „FANCY“, das vor vier Jahren veröffentlicht wurde, erfreut sich derzeit wieder großer Beliebtheit. Das Musikvideo wurde bis zum 8. Oktober über 600 Millionen Mal angesehen.

Twice wollen ihre Konzerttournee fortsetzen. Im nächsten Monat fliegen sie erst einmal nach Australien, dann treten sie in Japan und Indonesien auf. Im Februar nächsten Jahres geht es dann nach Südamerika.