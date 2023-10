Rolling Stone beleuchtet NCT 127

Das US-amerikanische Musikmagazin Rolling Stone hat über die koreanische Gruppe NCT 127 einen ausführlichen Bericht geschrieben. Am 6. Oktober erschien der Bericht mit dem Titel „How NCT 127 Became K-Pop’s Unapologetic Mavericks“. Darin wurde der Werdegang der Jungs genauestens vorgestellt. Auch wurde das fünfte reguläre Album von NCT 127 beleuchtet. Rolling Stone meinte, dass NCT 127 eine innovative K-Pop-Gruppe sei und mit eigener Musik eine eigene Welt schaffen würde. Besonders hätten sie mit den regulären Alben, die in den letzten drei Jahren veröffentlicht wurden, die Billboard-Charts geprägt.

NCT 127 haben am 6. Oktober das fünfte reguläre Album herausgegeben. In diesem Werk sind insgesamt neun Lieder enthalten und sie sind derzeit mit dem Lied „Fact Check“ erfolgreich aktiv.