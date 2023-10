Jung Kook mit „Seven“ weiter erfolgreich

Jung Kook von BTS ist mit seinem Solosong „Seven“ weiter höchst erfolgreich. Das Lied ist nämlich in zwei Billboard-Charts schon elf Wochen in Folge vertreten.

In den Global 200 steht das Lied auf Platz 2, ebenso in den Global-Charts ohne Berücksichtigung der Zahlen in den USA. Man kann daran gut erkennen, dass Jung Kook und „Seven“ sehr beliebt sind. Auch in den Billboard Charts je Land und Region ist „Seven“ auf vorderen Plätzen zu finden. Es besetzte auch Platz eins von Billboard Global Song of the Summer for 2023.

Jung Kook hat außerdem bekannt gegeben, dass er am 20. November in Seoul einen Fan-Showcase veranstalten wollte. Dieser wird anlässlich seines ersten Soloalbums “Golden” veranstaltet und er will alle Lieder von der Platte vor den Fans singen. Das erste Album kommt am 3. November heraus.