Hongkongs Cantopop-Star gerät wegen Streits um Sprache mit Fans in Macau aneinander

In Macau ist es bei einem Popkonzert zu einem Streit gekommen, weil ein Sänger auf Kantonesisch und nicht auf Mandarin sprach. Einem Bericht der Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ zufolge leistete Hongkongs Cantopop-Star Eason Chan bei seinem Konzert in Macau am Abend des 13. Oktober Widerstand gegen die Forderung von einigen Fans, Mandarin zu sprechen. Den Ruf „Sprich Mandarin!“ wies er mit den Worten zurück „So sei es, wenn du es nicht verstehen kannst“. Danach antwortete er auf Thailändisch, gefolgt von Englisch, dass er es liebe, auf die Art und Weise und in der Sprache zu sprechen, wie es ihm beliebt.





Dann sagte er auf Kantonesisch „Wäre ‚Könnten Sie bitte Mandarin sprechen?‘ nicht besser als ‚Sprich Mandarin!‘?“. Er könne Mandarin fließend sprechen, es wäre aber schön, wenn die Leute höflich bleiben könnten. Er unterstrich dann seine Position, indem er sagte, dass er „Halt den Mund!“ sagen würde, wenn jemand einfach von ihm verlangen würde, auf Englisch zu sprechen. Er erwähnte auch David Bowie und fragte die Fans, ob sie von dem verstorbenen britischen Sänger auch verlangt hätten, auf Mandarin oder Kantonesisch zu sprechen, wenn er dort für sie aufgetreten wäre.





Der Vorfall ging viral und sorgte für heftige Diskussionen. Unterstützer sagen, es sei selbstverständlich und normal, dass Chan Kantonesisch gesprochen hat, weil er ein Sänger aus Hongkong ist und in Macau auftrat, wo ebenfalls Kantonesisch die vorherrschende Sprache ist. Sie äußerten die Hoffnung, dass Kantonesisch weiterhin gesprochen wird. Die Menschen in Hongkong halten Kantonesisch für ein Symbol ihrer kulturellen Identität.





Menschen, die es ablehnen, dass Chan Kantonesisch spricht, kommentierten online, dass er die meisten seiner Fans respektieren muss, denn er sei schließlich ein chinesischer Sänger. Er solle seine Position nicht falsch verstehen. Wie viele Fans blieben ihm noch, wenn alle, die kein Kantonesisch verstehen, das Konzert verlassen, wurde auch gefragt. China verstärkt in Hongkong den Mandarin-Unterricht. In den meisten Schulen in Hongkong findet der Unterricht noch in Kantonesisch statt. Seit die Hongkonger Regierung die Integration mit dem chinesischen Festland vorantreibt, nehmen viele Schulen den Mandarin-Unterricht in ihren Lehrplan auf.