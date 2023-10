Nach Schießerei in Einkaufszentrum in Bangkok weniger chinesische Besucher

ⓒ YONHAP News

Nach einer Schießerei in einem Einkaufszentrum in der thailändischen Hauptstadt Bangkok am 3. Oktober haben etwa 60.000 chinesische Besucher ihre Reisen nach Thailand storniert. Berichten lokaler Medien wie „Bangkok Post“ am 15. Oktober zufolge beträgt die Zahl der chinesischen Touristen, die seit dem Vorfall in Thailand ankamen, etwa 590.000. Regierungssprecher Chai Wacharonke sagte am Vortag, dass die Zahl im Vergleich zur Buchungszahl von 650.000 einem Rückgang um 9,2 Prozent entspreche.





Allerdings liege die Zahl noch im Bereich der Erwartungen. Normalerweise liege die Anzahl der Buchungen in einem Bereich von plusminus 15 Prozent der tatsächlichen Reisezahlen. Daher gebe es keinen Grund zur Sorge. Er sei den chinesischen Touristen dankbar, die trotz des Vorfalls immer noch Vertrauen in Thailand gezeigt und das Land besucht haben.





Am 3. Oktober schoss ein 14-Jähriger im Einkaufszentrum Siam Paragon im Herzen von Bangkok wahllos um sich. Dabei kamen ein chinesischer Tourist und ein Mitarbeiter aus Myanmar ums Leben, und fünf weitere Menschen wurden verletzt. Eine thailändische Frau unter den Verletzten starb am 13. Oktober, und damit stieg die Zahl der Todesopfer auf drei.





Der Tourismus ist eine Schlüsselindustrie Thailands, die am Bruttoinlandsprodukt des Landes direkt und indirekt einen Anteil von 20 Prozent hat. Chinesische Touristen machen an den ausländischen Besuchern Thailands den größten Anteil aus. Thailand setzt sich für die Erholung der von der Covid 19-Pandemie stark betroffenen Tourismusindustrie aktiv für die Anziehung chinesischer Touristen ein. Umso größere Aufmerksamkeit schenken die thailändische Regierung und die Reisebranche daher den Folgen des Vorfalls vom 3. Oktober. Die thailändische Regierung bekräftigte, dass sie für die Sicherheit der ausländischen Besucher Sorge tragen werde.