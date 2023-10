US-Amerikanerin Jessica Pegula gewinnt Tennisturnier Korea Open

ⓒ YONHAP News

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula hat das Tennisturnier Hana Bank Korea Open gewonnen.





Die topgesetzte Pegula wurde im Finale des WTA-250er-Turniers in Seoul ihrer Favoritenrolle gerecht und holte sich mit einem souveränen Zweisatz-Sieg gegen die Chinesin Yue Yuan den Titel. Für ihren insgesamt vierten Titel im Einzel nahm sie ein Preisgeld in Höhe von 34.228 Dollar entgegen.





Für Pegula hatte der Wettbewerb in Seoul eine besondere Bedeutung. Sie ist Halbkoreanerin. Ihre Mutter wurde 1969 in Seoul geboren und wanderte mit fünf Jahren in die USA aus. Dort lernte sie den Erdgasmilliardär Terrence Pegula kennen und heiratete ihn im Jahr 1993.





Die Tennisspielerin besuchte erstmals die Heimat ihrer Mutter im Jahr 2019 und stellte sich damals als Halbkoreanerin vor. Nach vier Jahren hat sie mit ihrem Sieg bei den Korea Open ein besonderes Ereignis in Zusammenhang mit Korea geschaffen, an das sie sich noch lange erinnern wird. Pegula sagte, sie sei glücklich, das letzte Turnier der Saison vor dem WTA Finale mit einem Sieg gekrönt zu haben. Es freue sie ganz besonders, an einem für sie so besonderen Ort wie Korea die Saison mit einem Sieg beendet zu haben.





Die Korea Open werden im nächsten Jahr auf die Stufe der WTA 500er Serie gehoben. Es wird erwartet, dass in der Weltrangliste noch besser platzierte Spielerinnen bei dem Turnier starten werden.