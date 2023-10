Badmintonspielerin An Se-young und Schwimmer Baek In-chul verzichten nach Siegen bei Asienspielen auf Fernsehauftritte

ⓒ Getty Images Bank

Nach dem Ende eines prestigeträchtigen internationalen Sportfestes wie der Olympischen Spiele oder den Asienspielen werden in Korea die Goldmedaillisten zu Fernsehshows eingeladen oder erhalten Werbeaufträge und werden zu Stars gemacht. Es gibt aber auch Spitzenathleten, die bei den Asienspielen in Hangzhou Außergewöhnliches geleistet, Einladungen für einen Auftritt in Fernsehsendungen oder Werbeaufträge bewusst abgelehnt haben, weil sie dem Sport treu bleiben und sich nicht ablenken lassen wollen.





Badmintonspielerin An Se-young gewann bei den Asienspielen zweifach Gold. Um sich ganz der Behandlung einer Knieverletzung widmen zu können, lehnte sie kürzlich sämtliche Angebote für einen Fernseh- oder Werbeauftritt ab. Über Instagram teilte sie mit, dass sie nach ihrem Erfolg in Hangzhou nach ihrer Rückkehr zahlreiche Einladungen für Fernsehauftritte, Interviews und Angebote für einen Werbevertrag erhalten habe. An Se-young wie sie die Fans kennen, sei aber weiterhin nur eine gewöhnliche Sportlerin. An schrieb weiter, sie habe ein Ziel vor Augen und sie werde Schritt für Schritt den Weg dorthin beschreiten.





Auch Schwimmer Baek In-chul, der bei den Asienspielen überraschend eine Goldmedaille im Schmetterlingsschwimmen gewonnen hatte, sorgte damit, dass er sämtliche Einladungen zu Fernsehauftritten ablehnte, für Gesprächsstoff. Baek In-chul erneuerte in diesem Jahr mehrere Male den koreanischen Rekord und stieg zur Nummer eins im Schmetterlingsschwimmen auf. In Hangzhou hatte er mit einem koreanischen Rekord sowie mit einem neuen Turnierrekord über 50 Meter gewonnen.





Trotzdem will er nicht als Star gefeiert werden. In einem Interview mit dem koreanischen Schwimmverband sagte Baek, angesichts des großen Interesses an den Asienspielen habe er befürchtet, er könne sein Training vernachlässigen. Er habe daher absichtlich keine Einladungen zu Fernsehauftritten angenommen, um sich auf sein Training konzentrieren zu können.