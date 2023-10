Choi Jin-young : „ Home Sweet Home “ (2022)

ⓒ Getty Images Bank

Das klaffende Loch namens Tod schien nur noch einen Schritt entfernt zu sein. Und als die Schmerzen immer schlimmer wurden, schien der Tod die bessere Option. Ich wusste nicht, ob ich den Schmerz oder den Tod vermeiden wollte. Ich war kein starker Mensch. Nein, ich hatte meine ganze Kraft in allerlei Behandlungen und Rückfällen aufgebraucht. Ich brauchte einen anderen Glauben als den, dass mein Krebs nicht zurückkehren würde, dass ich zu den wenigen Glücklichen gehörte.









Ich freute mich, als ich mir vorstellte, dass Leute den ganzen Weg hierher kamen und an die Tür klopften, um nach etwas zu fragen, das sie vor langer Zeit verloren hatten. Es war wunderschön, sich vorzustellen, wie ich ihnen die Dinge, die sie verloren hatten, wie ein Wunder überreichte.

Mein Himmel sieht so aus: eine kalte Dusche nach einem heißen, schweißtreibenden Tag; der Nachthimmel, in den ich schaue, während ich meine Hände um eine Tasse heißen Tee schlinge; zu sehen, wie meine Hände über deinen gefaltet sind, wenn ich aufwache; unsere Augen, die einander anschauen; das gleiche Lächeln; angenehme Stille; Einsamkeit in Büchern; das Geräusch von Regen; deinen Rücken zu betrachten, wenn ich hinter dir gehe; zu sehen, wie du das Gerstenwasser genießt; dein dämliches Lächeln.

Mein Himmel ist hier, und auch den muss ich zurücklassen.









Die Renovierung war abgeschlossen. Mutter sagt immer noch, sie könne mich nicht verstehen. Aber der Tod ist keine Frage des Verstehens. Es ist unmöglich, die Zukunft zu verstehen. Ich glaube jetzt, dass ich mich an die Zukunft erinnern kann, weil ich jetzt eine Zukunft vor mir habe, an die ich mich erinnere.

Vielleicht erscheint eines Sommertages ein grüner Frosch auf dem Holzdeck. Der Frosch hüpft vielleicht weg, wenn ich ihn berühre. Vielleicht weine ich, ohne zu wissen warum. Vielleicht werde ich wieder krank. Oder ich werde wieder gesund. Und dann werde ich eines Tages sterben.

Geburt und Tod kommen zu allen. Ich kann nicht sagen, dass das gerecht ist, nur weil jeder es erlebt. Ich werde jetzt für etwas anderes leben. Ein Regentropfen in einem Sturm, eine Schneeflocke in einem Schneesturm, ein Sandkorn an einem Strand. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem, was existiert, und dem, was nicht existiert, obwohl Gott wahrscheinlich an keinem davon interessiert ist.









Choi Jin-young (*1981): „ Home Sweet Home “ (2022)