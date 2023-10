Südkoreanische Filme werden zum Auftakt und Abschluss des London East Asia Film Festival gezeigt

Das 8. London East Asia Film Festival (LEAFF) findet vom 18. bis 29. Oktober 2023 statt. LEAFF 2023 bietet ein vielfältiges Programm aus Ost- und Südostasien, darunter internationale und britische Premieren. In diesem Jahr werden 49 Filme aus 8 asiatischen Ländern gezeigt.

Das Festival wird in diesem Jahr jeweils von einem südkoreanischen Film eröffnet und abgeschlossen. Als Eröffnungsfilm wird der Film „The Boys“ des Regisseurs Chung Ji-young uraufgeführt. Chung, der dieses Jahr sein 40. Debütjahr als Regisseur feiert, ist vier Jahre nach dem Film „Black Money“ aus dem Jahr 2019 mit einem neuen Film zurückgekehrt. Der Streifen „The Boys“ mit Sol Kyung-gu, Yoo Jun-sang und Jin Kyung greift den Fall einer unrechtmäßigen Verurteilung aus dem Jahr 1999 noch einmal auf. Das Exekutivkomitee des Filmfestivals erklärt, dieses Jahr ist das 140. Jahr der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Südkorea und England, und Regisseur Chung ist ein Meister, der in einem Zeitraum von 40 Jahren unermüdlich Filme gedreht hat. Es sei von großer Bedeutung, dass sein neuer Film in London Premiere feiert. Das LEAFF hat auch als eine Sonderkategorie eine Retrospektive von Chung Ji-young geplant und stellt 8 Spielfilme von ihm vor.

Als Abschlussfilm wird der Katastrophenfilm „Concrete Utopia“ des Regisseurs Um Tae-hwa mit Lee Byung-hun, Park Seo-jun und Park Bo-young gezeigt. Beim LEAFF werden insgesamt 16 südkoreanische Filme vorgestellt, darunter die Filme „Hwaran“ des Regisseurs Kim Chang-hoon und „Iron Mask“ des Regisseurs Kim Sung-hwan in der Wettbewerbskategorie.