Koreanischer Actionkrimi „The Roundup: No Way Out“ beim Sitges-Filmfestival ausgezeichnet

Der südkoreanische Actionkrimi „The Roundup: No Way Out“ mit Ma Dong-suk in der Hauptrolle hat beim 56. Sitges International Fantastic Film Festival in der Kategorie „Publikum“ den Best Focus Asia Film Award gewonnen.

Das Sitges-Filmfestival, das jedes Jahr in der spanischen Region Katalonien stattfindet, gehört neben dem Brussels International Fantastic Film Festival und dem Fantasporto Film Festival in Portugal zu den drei größten internationalen Filmfestivals für Fantasyfilme, Science-Fiction-Filme und Thriller.

Der Best Focus Asia Film Award wird durch eine Publikumsabstimmung für den besten asiatischen Film verliehen. Im vergangenen Jahr wurde „The Roundup“ (2022), der zweite Teil der koreanischen „Crime City“-Serie mit Ma Dong-suk in der Hautprolle, mit demselben Preis ausgezeichnet.

„The Roundup: No Way Out“ erhielt auch beim 27. Fantasia International Film Festival, das im vergangenen April in Kanada stattfand, den Publikumspreis für den besten asiatischen Film. Der Film feierte in Südkorea im vergangenen Mai den Kinostart und lockte rund 10.680.000 Zuschauer ins Kino und gilt als der größte Publikumserfolg dieses Jahres.