„12.12: The Day“, Spielfilm über Militärputsch am 12. Dezember 1979 in Südkorea, kommt am 22. November ins Kino

Der frühere Präsident Chun Doo-hwan ergriff 1979 nach einem Militärputsch in Südkorea die Macht. Der Film „12.12: The Day“ über diesen Putsch vom 12. Dezember 1979 kommt am 22. November ins Kino. Die Namen der Charaktere im Film lauten etwas anders als die der tatsächlichen Persönlichkeiten damals.

Hwang Jung-min spielt die Rolle des Kommandeurs für Verteidigung und Sicherheit, Chun Doo-gwang, der den Putsch durchführt. Jung Woo-sung verkörpert den Kommandeur des Hauptstadtverteidigungskorps Lee Tae-shin, der gegen Chun kämpft, um ihn aufzuhalten.

Die Regie übernahm Kim Sung-soo, der für seine Filme „Beat“ (1997), „City Of The Rising Sun“ (1999) und „Asura: The City of Madness“ (2016) bekannt ist.