Seoul als Filmset

ⓒ Netflix

Südkoreas Hauptstadt Seoul ist eine besondere Stadt, das wurde mir gleich nach der Ankunft vor über 20 Jahren schlagartig klar. Frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit lief ich durch eine belebte Einkaufsstraße, als plötzlich alles auseinanderstob und ich nichtsahnend durch die Schusslinie einer Kamera schlenderte. Irgend ein Mode-Model sollte mitten zwischen Fußgängern aufgenommen werden, doch jetzt sah die genervte Filmcrew nur mein dummes Gesicht mit Fragezeichen über dem Kopf. Derartige Guerilla-Filmaufnahmen in der Stadtkulisse ohne vorheriges Absichern und vermutlich Anmelden habe ich seitdem mehrmals erlebt, koreanische Dramas und Filmhits wie „Old Boy“ (2003) wurden und werden zum Teil auf diese Weise gedreht. Und seit rund zehn Jahren auch immer mehr internationale Produktionen. Ein Freund von mir war so schon mal in einem koreanischen Film im Hintergrund zu sehen. Bald auch in Hollywood?