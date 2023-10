Para-Asienspiele in Hangzhou eröffnet

ⓒ YONHAP News

Am Sonntagabend wurden im chinesischen Hangzhou die vierten Para-Asienspiele eröffnet. Rund 3.100 Athleten aus 44 Ländern und Regionen werden in 22 Sportarten und 564 Wettbewerben an den Para-Asienspielen teilnehmen, die bis zum 28. Oktober andauern.





Kim Hee-jin, Kapitänin der südkoreanischen Frauen-Goal-Ball-Mannschaft, und der Para-Taekwondo-Kämpfer Joo Jeong-hun marschierten als Fahnenträger an der Spitze der Sportlerdelegation ins Stadion ein. Die sehbehinderte Kim Hee-jin und Joo Jeong-hun, der nur einen Arm hat, trugen einen blauen Anzug und eine rote Krawatte.





Joo sagte vor der Eröffnungszeremonie, er sei etwas angespannt, weil er eine große Verantwortung habe. Als Repräsentant Südkoreas wolle er elegant und fehlerfrei ins Stadion einmarschieren. Beide Athleten meisterten ihre Aufgabe mit Bravour. Kim sagte, sie sei mit Stolz erfüllt gewesen, stellvertretend für das Land als Fahnenträgerin einzumarschieren. Auch Joo sagte, dass es ihm eine große Ehre gewesen sei. Er wolle auch bei den nächsten Para Asienspielen die Flagge ins Stadion tragen.





Kim Hee-jin geht bereits das dritte Mal bei den Para-Asienspielen an den Start. Sie hat jedoch bisher noch keine Medaille gewonnen. Bei der Goalball Weltmeisterschaft im letzten Jahr gewann sie mit der Mannschaft die Silbermedaille nach einem Halbfinalsieg gegen den Favoriten Japan. Mit dem zweiten Platz qualifizierte sich Südkorea für die paralympischen Spiele 2024 in Paris. Die jüngsten Erfolge bei internationalen Wettbewerben lassen auf eine Medaille in Hangzhou hoffen.