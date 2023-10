Shorttrack-Läuferin Kim Gil-li siegt bei Weltcup in Montreal

ⓒ Getty Images Bank

Die südkoreanische Shorttrack-Läuferin Kim Gil-li hat es als erste in der neuen Saison bei einem Weltcup ganz oben aufs Podest geschafft. Beim ersten ISU-Shorttrack-Weltcup im kanadischen Montreal gewann sie den zweiten Durchgang über 1000 Meter mit einer Zeit von 1:30,998 Minuten vor der Belgierin Hanne Desmet und Kristen Santos-Griswold aus den USA. Den Tag davor hatte Kim über 1500 Meter den zweiten Platz belegt.





Bei den Männern siegte Kim Gun-woo im zweiten Durchgang über 1000 Meter mit einer Zeit von 1:26,712 Minuten. Landsmann Park Ji-won, der den Tag davor den ersten Lauf über 1000 Meter gewonnen hatte, rutschte in der Kurve aus, krachte in die Wand und wurde am Ende nur Vierter.





Das südkoreanische Frauen-Team mit Kim Gil-li, Lee So-yeon, Seo Hue-in und Shim Suk-hee schaffte es im Wettbewerb 300-Meter-Staffel auf den vierten Platz hinter Kanada, den USA und den Niederlanden. Die Männer-Staffel mit Hwang Dae-heon, Kim Gun-woo, Jang Sung-woo und Park Ji-won gewann die Silbermedaille über 5000 Meter. Kanada ging als Sieger hervor.