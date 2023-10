TXT mit neuer Platte erfolgreich

Die koreanische Boyband Tomorrow X Together hat am 13. Oktober ihr drittes reguläres Album herausgegeben und ist damit gleich sehr erfolgreich. Am Tag darauf haben die japanischen Orikon-Charts die jüngste Liste veröffentlicht und demnach verkaufte sich die Platte an nur einem Tag über 225.000 Mal und kam somit auf Platz eins von Daily Album Ranking.

Die übertrifft die Verkaufszahl von ihrem fünften Minialbum, das sie im Januar dieses Jahres auf den Markt gebracht haben.

Die Streaming-Plattform Spotify hat am 14. Oktober ebenfalls ihre aktuellen Ranglisten veröffentlicht. Das neue Lied „Chasing that Feeling“ von TXT ist gleich auf Platz 89 gekommen. In Thailand, Singapur, Korea, den USA und weiteren 16 Ländern und Regionen sind sie ebenfalls in die Charts eingestiegen.