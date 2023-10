Jennie von Blackpink kommt mit Solosong in die Official Charts

Jennie, Mitglied von Blackpink, hat wieder einen Solosong herausgegeben. Das Lied „You & Me“ kam nach den Veröffentlichungen der britischen Official Single Charts am 13. Oktober gleich in die Top 100, genauer auf den 39. Platz. Damit hat die Gruppe Blackpink es geschafft, alle Solosongs der einzelnen Mitglieder in die Billboard und Official Charts zu bringen.

Das Lied kam gleich auf Platz eins der Single Sales Charts und Single Download Charts. Dies ist ein Rekord für eine K-Pop-Sängerin.

Jennie ist außerdem auf verschiedenen globalen Plattformen erfolgreich. Bei Spotify kam das Lied gleich auf Platz 13 von Daily Top Song Charts.

Auch in Korea ist die Sängerin und ihr neuer Song sehr gefragt.