Lim Hyunsik will neue Lieder veröffentlichen

Der Sänger Lim Hyunsik, Mitglied von BTOB, hat am 13. Oktober in Seoul sein zweites Solokonzert gegeben. Die Anwesenden waren einfach begeistert, als der Interpret seinen Auftritt mit dem Song „Swimming“ begann. Es ist ein Sololied, das er im Rahmen des Solo-Single Projektes „Piece of BTOB“, das im Jahr 2017 durchgeführt wurde, veröffentlicht hat. Dann wurden weitere noch unveröffentlichte Solosongs von ihm vorgetragen. Die Fans waren einfach nur begeistert, dass sie mit dabei sein konnten, als die Songs gesungen wurden.

Lim meinte, dass er sehr erfreut sei, nach vier Jahren wieder ein Konzert veranstalten zu können. Er sei seinen Fans und den Besuchern einfach nur dankbar. Er erklärte noch, dass er die Herausgabe seines zweiten Soloalbums vorbereiten würde. Noch stehen die Termine nicht fest, aber er wolle sich bald an die Arbeit machen, so dass die Platte noch in diesem Jahr herauskommen kann.

Das letzte Solokonzert fand im November 2019 statt, dieses Mal tritt er an drei Tagen auf die Bühne.