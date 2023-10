BTS unternehmen weiteren Anlauf für Grammy-Auszeichnung

BTS unternehmen einen weiteren Anlauf für eine Grammy-Auszeichnung. Es ist schon das vierte mal, dass sie sich um die begehrte Auszeichnung bemühen. Die Grammy Awards werden dieses Mal am 2. Februar 2024 veranstaltet werden. Da einige Mitglieder ihren Wehrdienst ableisten müssen, sind dieses Mal Solosongs für einen Preis nominiert. BTS waren zwar schon drei mal in Folge nominiert, aber für eine Auszeichnung reichte es bislang nicht.

Das Soloalbum „Indigo“ von RM könnte den Preis für das beste Pop-Vocal-Album erhalten. „Wild Flower“ steht auf den Listen Best Pop/Duo Performance und Best Musikvideo. Auch J-Hopes „On the Street“ kann man in diesen Kategorien finden. „The Astronaut“ von Jin ist für die Best Pop Solo-Performance und Best Musikvideo nominiert. Auch Suga ist mit „D-Day“ und den Songs aus dem Album vertreten. Jimins „FACE“ steht auf der Liste Best Pop Vocal Album und das Lied „Like Crazy“ könnte das Lied des Jahres werden, oder auch Preise in anderen Kategorien erhalten.

So ist es auch mit Jung Kook, der derzeit mit seinen Songs die Charts stürmt. „Seven“ ist für das Lied des Jahres sowie das Album des Jahres nominiert. Das Album „Layover“ und das Lied „Slow Dancing“ von V ist ebenfalls in diesen Kategorien zu finden.

Ob dieses Mal ein Preis an die Koreaner geht? Viele sind schon höchst gespannt.